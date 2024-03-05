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Капелло – о заменах Мбаппе: «Я поступал так с Бекхэмом – «Реал» сказал мне не выпускать его»

05 Марта 2024 • 23:38 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
10.03 15:00

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о том, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике часто заменяет форварда парижан Килиана Мбаппе.

«Я бы всегда выпускал Мбаппе. Дело в том, что он даже на 95-й минуте может что-то придумать и принести команде победу», - приводит слова итальянского специалиста издание Football Italia.

Также Капелло вспомнил, что также поступал в «Реале», когда руководство мадридского клуба просило не включать в состав английского хавбека Дэвида Бекхэма.

Напомним, что Мбаппе принял решение покинуть французскую команду в конце сезона. Различные СМИ утверждают, что бомбардир собирается подписать соглашение с «Реалом».


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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло ПСЖ Лига 1 Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги

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