Капелло – о заменах Мбаппе: «Я поступал так с Бекхэмом – «Реал» сказал мне не выпускать его»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о том, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике часто заменяет форварда парижан Килиана Мбаппе.

«Я бы всегда выпускал Мбаппе. Дело в том, что он даже на 95-й минуте может что-то придумать и принести команде победу», - приводит слова итальянского специалиста издание Football Italia.

Также Капелло вспомнил, что также поступал в «Реале», когда руководство мадридского клуба просило не включать в состав английского хавбека Дэвида Бекхэма.

Напомним, что Мбаппе принял решение покинуть французскую команду в конце сезона. Различные СМИ утверждают, что бомбардир собирается подписать соглашение с «Реалом».