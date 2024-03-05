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​Журналист раскритиковал Энрике из-за позиции по Мбаппе

05 Марта 2024 • 18:52 Комментировать

В последнее время главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике стал заменять Килиана Мбаппе по ходу матчей. Испанец не раз говорил о том, что команде нужно привыкать играть и без Мбаппе. Ожидается, что летом футболист перейдёт в «Реал».

Комментарий по поводу ситуации дал журналист Даниэль Риоло.

«Заставьте его играть и помогать команде на фоне того беспорядка, который происходит. Используйте его сейчас, несмотря на обиду, потому что все равно вы не сможете привыкнуть играть без него – летом команда изменится. Так что когда Луис Энрике говорит, что «ПСЖ» придётся привыкать играть без него, - это глупая фраза.

Пускай Гвардиола тогда посадит Холанна на скамейку запасных, ведь он тоже может уйти летом», - сказал Риоло RMC Sport.

​Мбаппе подозревает «ПСЖ» в «сливе» информации

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе Даниэль Риоло ещё теги
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