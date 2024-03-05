Дюгарри – о Мбаппе: «Капитан «ПСЖ» и сборной не должен так себя вести»

Экс-футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о поведении форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Капитан клуба и сборной Франции не должен так себя вести. Луис Энрике должен убрать его в запас», – приводит слова бывшего игрока национальной команды издание As.

Напомним, что в последних встречах нападающий не доигрывал матчи до конца. После замен Мбаппе вёл себя отстраненно, а в последней игре против «Монако» и вовсе поднялся на трибуну.

Ранее Килиан заявил, что покинет парижский клуб в конце сезона. По информации СМИ, французский бомбардир подпишет долгосрочное соглашение с мадридским «Реалом».