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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» планирует подписать с Заиром-Эмери новый контракт в ближайшее время

05 Марта 2024 • 12:53 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
10.03 15:00

«ПСЖ» планирует уже в ближайшее время подписать новый контракт с полузащитником Уорреном Заиром-Эмери. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в пятницу футболисту исполнится 18 лет. После этого ожидается, что француз поставит свою подпись под новым соглашением.

Источник отмечает, что стороны давно согласовали между собой условия контракта, но продление было невозможным до тех пор, пока футболисту не исполнится 18. По новому соглашению полузащитник получил солидную прибавку к зарплате.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Заир-Эмери записал на свой актив два гола и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уоррен Заир-Эмери

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