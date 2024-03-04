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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» неожиданно был разгромлен «Лансом»

04 Марта 2024 • 00:39 Комментировать
Лион
0:3
Ланс
окончен

Лучший коллектив последних четырёх туров Лиги 1, «Лион», провалил домашний матч с «Лансом» в воскресенье. В конце первого тайма голкипер справился с опасным ударом Элю Вахи. А на 43-й минуте Флориан Сотока открыл счет ударом головой - 0:1. Максанс Какере сыграл рукой у своих ворот, и Вахи с пенальти был точен. Рубен Агилар, Малик Фофана и Эйнсли Мэйтленд-Найлс имели моменты, но не могли переиграть голкипера. Последний вовсе был удален с поля в концовке за фол последней надежды. Кевин Дансо забил головой после корнера - 0:3.  

«Ланс» идет шестым, а противник - 11-м.

Протокол игры  
Лион0:3Ланс
  43'Сотока Флориан (0:1)
  53'Вахи Элю (0:2)
  87'Дансо Кевин (0:3)
Лопеш АнтониМэйтленд-Найлс Эйнсли  85'О'Брайан ДжекЧалета-Цар ДуеТальяфико НиколасКакере МаксансМатич НеманьяМангаля Орель 61' (Фофана Малик ( 61') Нуама Эрнест 86' (Мата Клинтон ( 86') Орбан Гифт 61' (Шерки Райан ( 61') Бенрахма Саид 77' (Бальде Мама ( 77')
Запасные: Толиссо КорентенАдриэлсонМилагрес ЭнрикеПерри ЛукасЛоврен Деян
Самба БрисГради Жонатан  29' 87' (Хусанов Абдукодир ( 87') Дансо Кевин  83'Медина ФакундоАгилар РубенФранковски ПшемыславМенди Нампали 74' (Абдул-Самед Салис ( 74') Эль-Айнауи НейлКоста Давид 74' (Томассон Адриен ( 74') Сотока ФлорианВахи Элю 79' (Саид Уэсли ( 79')
Запасные: Гилавоги МорганДиуф ЭндиПуйи ТомФюльжени АнжелоЛека Жан-Луи
03 марта. Стадион "Гроупама Арена".

 

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