«Лион» неожиданно был разгромлен «Лансом»

Лучший коллектив последних четырёх туров Лиги 1, «Лион», провалил домашний матч с «Лансом» в воскресенье. В конце первого тайма голкипер справился с опасным ударом Элю Вахи. А на 43-й минуте Флориан Сотока открыл счет ударом головой - 0:1. Максанс Какере сыграл рукой у своих ворот, и Вахи с пенальти был точен. Рубен Агилар, Малик Фофана и Эйнсли Мэйтленд-Найлс имели моменты, но не могли переиграть голкипера. Последний вовсе был удален с поля в концовке за фол последней надежды. Кевин Дансо забил головой после корнера - 0:3.
«Ланс» идет шестым, а противник - 11-м.
Протокол игры
|43'Сотока Флориан (0:1)
|53'Вахи Элю (0:2)
|87'Дансо Кевин (0:3)
Лопеш Антони•Мэйтленд-Найлс Эйнсли• 85'О'Брайан Джек•Чалета-Цар Дуе•Тальяфико Николас•Какере Максанс•Матич Неманья•Мангаля Орель61' (Фофана Малик (61') •Нуама Эрнест86' (Мата Клинтон (86') •Орбан Гифт61' (Шерки Райан (61') •Бенрахма Саид77' (Бальде Мама (77')
Самба Брис•Гради Жонатан 29'87' (Хусанов Абдукодир (87') •Дансо Кевин• 83'Медина Факундо•Агилар Рубен•Франковски Пшемыслав•Менди Нампали74' (Абдул-Самед Салис (74') •Эль-Айнауи Нейл•Коста Давид74' (Томассон Адриен (74') •Сотока Флориан•Вахи Элю79' (Саид Уэсли (79')
03 марта. Стадион "Гроупама Арена".
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