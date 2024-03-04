«Лион» неожиданно был разгромлен «Лансом»

Лучший коллектив последних четырёх туров Лиги 1, «Лион», провалил домашний матч с «Лансом» в воскресенье. В конце первого тайма голкипер справился с опасным ударом Элю Вахи. А на 43-й минуте Флориан Сотока открыл счет ударом головой - 0:1. Максанс Какере сыграл рукой у своих ворот, и Вахи с пенальти был точен. Рубен Агилар, Малик Фофана и Эйнсли Мэйтленд-Найлс имели моменты, но не могли переиграть голкипера. Последний вовсе был удален с поля в концовке за фол последней надежды. Кевин Дансо забил головой после корнера - 0:3.

«Ланс» идет шестым, а противник - 11-м.