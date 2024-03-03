«Ренн» неожиданно оступился в матче с «Лорьяном»

Отлично играющий «Ренн» в 24-м туре Лиги 1 принимал «Лорьян», который ведёт борьбу за выживание. Алиду Сейду создал лучший момент первого тайма, издали попав в штангу. На 59-й минуте Жульен Понсо не смог переиграть голкипера, но тот не лучшим образом сыграл в рамке, и Мохаммед Бамба открыл счет. «Ренн» бросил все силы, чтобы спасти игры, и упустил контратаку на 90-й минуте. Эли Крупи удвоил перевес гостей. На четвертой компенсированной минуте Амин Гуйри забил гол престижа - 1:2.
«Ренн» прервал чудесную серию и идет на восьмом месте, соперник уже 13-й.
Протокол игры
|59'Бамба Мохаммед (0:1)
|90'Крупи Эли Джуниор (0:2)
|(1:2) Гуйри Амин90'
Манданда Стив•Сейду Алиду72' (Дуэ Гела (72') •Омари Вармед82' (Йылдырым Бертуг (82') •Теате Артур•Трюффер Адриен•Буриго Бенжамен•Сантамария Батист67' (Гуйри Амин (67') •Блас Людовик• 74'Террье Мартен•Дуэ Дезире82' (Ву Кристофер (82') •Мюинга Арно82' (Салах Ибрагим (82')
Мвого Ивон•Аджей Натаниэль•Лапорт Жульен•Туре Сулейман• 56'Кацерис Панос82' (Тосин Айегун (82') •Абергель Лоран• 72'Бакайоко Тьемуэ•Ле Бри Тео•Кари Айман82' (Калюлю Гедеон (82') •Бамба Мохаммед83' (Крупи Эли Джуниор (83') •Понсо Жульен
03 марта. Стадион "Роазон Парк".
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