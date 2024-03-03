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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» неожиданно оступился в матче с «Лорьяном»

03 Марта 2024 • 20:59 Комментировать
Ренн
1:2
Лорьян
окончен

Отлично играющий «Ренн» в 24-м туре Лиги 1 принимал «Лорьян», который ведёт борьбу за выживание. Алиду Сейду создал лучший момент первого тайма, издали попав в штангу. На 59-й минуте Жульен Понсо не смог переиграть голкипера, но тот не лучшим образом сыграл в рамке, и Мохаммед Бамба открыл счет. «Ренн» бросил все силы, чтобы спасти игры, и упустил контратаку на 90-й минуте. Эли Крупи удвоил перевес гостей. На четвертой компенсированной минуте  Амин Гуйри забил гол престижа - 1:2.

«Ренн» прервал чудесную серию и идет на восьмом месте, соперник уже 13-й.

Протокол игры  
Ренн1:2Лорьян
  59'Бамба Мохаммед (0:1)
  90'Крупи Эли Джуниор (0:2)
(1:2) Гуйри Амин90'  
Манданда СтивСейду Алиду 72' (Дуэ Гела ( 72') Омари Вармед 82' (Йылдырым Бертуг ( 82') Теате АртурТрюффер АдриенБуриго БенжаменСантамария Батист 67' (Гуйри Амин ( 67') Блас Людовик  74'Террье МартенДуэ Дезире 82' (Ву Кристофер ( 82') Мюинга Арно 82' (Салах Ибрагим ( 82')
Запасные: Галлон ГотьеМатусива АзорБелосьян ЖенуэльЛамбурд Матис
Мвого ИвонАджей НатаниэльЛапорт ЖульенТуре Сулейман  56'Кацерис Панос 82' (Тосин Айегун ( 82') Абергель Лоран  72'Бакайоко ТьемуэЛе Бри ТеоКари Айман 82' (Калюлю Гедеон ( 82') Бамба Мохаммед 83' (Крупи Эли Джуниор ( 83') Понсо Жульен
Запасные: Буанани БадрединЛуза ИмранМенди Формоз IIIБамба ДьенгЮфеган ДоминикЙонгва Дарлин
03 марта. Стадион "Роазон Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Лорьян

Новости по матчу

02 Марта
20:55
Бесплатная ставка и прогноз на матч Ренн — Лорьян чемпионата Франции — 3 марта 2024
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