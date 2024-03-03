«Ренн» неожиданно оступился в матче с «Лорьяном»

Отлично играющий «Ренн» в 24-м туре Лиги 1 принимал «Лорьян», который ведёт борьбу за выживание. Алиду Сейду создал лучший момент первого тайма, издали попав в штангу. На 59-й минуте Жульен Понсо не смог переиграть голкипера, но тот не лучшим образом сыграл в рамке, и Мохаммед Бамба открыл счет. «Ренн» бросил все силы, чтобы спасти игры, и упустил контратаку на 90-й минуте. Эли Крупи удвоил перевес гостей. На четвертой компенсированной минуте Амин Гуйри забил гол престижа - 1:2.

«Ренн» прервал чудесную серию и идет на восьмом месте, соперник уже 13-й.