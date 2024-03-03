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Чемпионат Франции. Лига 1

«Тулуза» добыла волевую победу в матче против «Ниццы»

03 Марта 2024 • 17:02 Комментировать
Тулуза
2:1
Ницца

В 24-м туре Лиги 1 «Тулуза» играла против сдавшей в последних матчах «Ниццы». В дебюте Кефрен Тюрам создал момент для партнера, и Теремас Моффи бил почти  в пустые ворота. Соперник отыгрался в середине второго тайма после удара Тийса Даллинга. Довольно быстро хозяева забили снова. Янн Гбоо из пределов штрафной отправил мяч в сетку.

«Тулуза» поднялась на 10-е место, соперник - пятый.

Протокол игры  
Тулуза2:1Ницца
  8'Моффи Теремас (0:1)
(1:1) Даллинга Тийс65'  
(2:1) Гбоо Янн69'  
Рестес ГийомКебен Кевин 61' (Суасо Габриэль ( 61') Коста Логан  45'Николайсен РасмусКаманзи УорренМависса КристианСпирингс Стейн  90'Сьерро ВенсанДоннум Арон 90' (Скюття Наатан ( 90') Гбоо Янн 90' (Кассерес Кристиан ( 90') Даллинга Тийс 83' (Магри Франк ( 83')
Запасные: Домингес АлексСиссоко Ибрагим IШмидт НикласБабика ШавиХелаберт Сесар
Булка МарцинЛотомба Жордан 77' (Лоше Том ( 77') Данте БонфимТодибо Жан-КлерБар Мельвен 64' (Перро Ромен ( 64') Будауи Хишем 84' (Клод-Морис Алексис ( 84') Росарио ПаблоТюрам Кефрен  2'Моффи Теремас  50' 64' (Лаборд Гаэтан ( 64') Гессан ЭваннБога Жереми 77' (Чо Мохамед-Али ( 77')
Запасные: Менди АнтуанДауда ТраореДюпе МаксимБальде Алиу
03 марта. Стадион "Мунисипал".

 

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