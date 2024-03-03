«Тулуза» добыла волевую победу в матче против «Ниццы»

В 24-м туре Лиги 1 «Тулуза» играла против сдавшей в последних матчах «Ниццы». В дебюте Кефрен Тюрам создал момент для партнера, и Теремас Моффи бил почти в пустые ворота. Соперник отыгрался в середине второго тайма после удара Тийса Даллинга. Довольно быстро хозяева забили снова. Янн Гбоо из пределов штрафной отправил мяч в сетку.

«Тулуза» поднялась на 10-е место, соперник - пятый.