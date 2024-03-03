«Тулуза» добыла волевую победу в матче против «Ниццы»

В 24-м туре Лиги 1 «Тулуза» играла против сдавшей в последних матчах «Ниццы». В дебюте Кефрен Тюрам создал момент для партнера, и Теремас Моффи бил почти в пустые ворота. Соперник отыгрался в середине второго тайма после удара Тийса Даллинга. Довольно быстро хозяева забили снова. Янн Гбоо из пределов штрафной отправил мяч в сетку.
«Тулуза» поднялась на 10-е место, соперник - пятый.
Протокол игры
|8'Моффи Теремас (0:1)
|(1:1) Даллинга Тийс65'
|(2:1) Гбоо Янн69'
Рестес Гийом•Кебен Кевин61' (Суасо Габриэль (61') •Коста Логан• 45'Николайсен Расмус•Каманзи Уоррен•Мависса Кристиан•Спирингс Стейн• 90'Сьерро Венсан•Доннум Арон90' (Скюття Наатан (90') •Гбоо Янн90' (Кассерес Кристиан (90') •Даллинга Тийс83' (Магри Франк (83')
Булка Марцин•Лотомба Жордан77' (Лоше Том (77') •Данте Бонфим•Тодибо Жан-Клер•Бар Мельвен64' (Перро Ромен (64') •Будауи Хишем84' (Клод-Морис Алексис (84') •Росарио Пабло•Тюрам Кефрен• 2'Моффи Теремас 50'64' (Лаборд Гаэтан (64') •Гессан Эванн•Бога Жереми77' (Чо Мохамед-Али (77')
Запасные: Менди Антуан•Дауда Траоре•Дюпе Максим•Бальде Алиу
03 марта. Стадион "Мунисипал".
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