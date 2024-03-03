​Мбаппе подозревает «ПСЖ» в «сливе» информации

Звёздный нападающий Килиан Мбаппе подозревает «ПСЖ» в «сливе» в прессу информации о его решении покинуть клуб по завершению сезона свободным агентом. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на L’Equipe.

По данным источника, Мбаппе считает, что клуб нарушил своё слово. Дело в том, что ранее клуб и футболист согласовали другие сроки объявления о будущем Килиана.

Стоит сказать, что в двух последних матчах «ПСЖ» Луис Энрике заменял Килиана Мбаппе по ходу игры. Есть информация о проблемах в отношениях между футболистом и тренером.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 5 марта – против «Реал Сосьедада» в Лиге чемпионов.

​Мбаппе и Энрике переговорили на фоне проблем