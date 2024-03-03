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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» устроил разгром на поле «Клермона»

03 Марта 2024 • 00:58 Комментировать
Клермон
1:5
Марсель
окончен

Главные аутсайдеры Лиги 1 из «Клермона» в 24-м туре принимали набирающий ход «Марсель». В середине первого тайма Пьер-Эмерик Обамеянг не смог пробить голкипера, но тот не зафиксировал мяч, а  Ильман Ндиайе был первым на подборе - 0:1. На 53-й минуте хозяева отыгрались стараниями Биляль Бутубба. Вскоре Обамеянг вторым ударом подряд все же отправил мяч в сетку. Довольно быстро еще одна атака «Марселя» стала голевой. Это Жонатан Клосс прицельно пробил - 1:3. На 80-й минуте в контратаке Луис Энрике сделал счет разгромным. Точку поставил на 90-й минуте Фарис Мумбанья.

«Марсель» рванул сразу на шестое место с девятого,  а противник располагается на последней строчке.

Протокол игры  
Клермон1:5Марсель
  23'Ндиайе Ильман (0:1)
(1:1) Бутубба Биляль53'  
  59'Обамеянг Пьер-Эмерик (1:2)
  67'Клосс Жонатан (1:3)
  80'Луис Энрике I (1:4)
  90'Мумбанья Фарис (1:5)
Диао МориПельмар АндиМатсима КрисленОжье ФлоранВивальдо Боргес до Сантос Нето  45'Кейта Хабиб 83' (Конате Шейк ( 83') Гастьен Йоан 76' (Андрич Комнен ( 76') Бутубба Биляль 62' (Аллевина Джим ( 62') Чам Мухаммед  34'Виржинюс Алан 62' (Рашани Эльбасан ( 62') Николсон Шамар 76' (Маньен Йоанн ( 76')
Запасные: Армугом ЙоэльЖаке ДжеремиЗеффан МехдиНдиайе Массамба
Лопес ПауКлосс ЖонатанМбемба ШансельБалерди ЛеонардоМерлен КентенУнаи Аззедин 61' (Онана Жан ( 61') Гуйе Папе 61' (Кондогбия Жоффрей ( 61'  68') Арит Амин 83' (Корреа Хоакин ( 83') Сарр ИсмаилаНдиайе Ильман 75' (Луис Энрике I ( 75') Обамеянг Пьер-Эмерик 75' (Мумбанья Фарис ( 75')
Запасные: Гарсия УлиссесНгапандуэтнбу СимонСпаранья СтефанМеите Бамо
02 марта. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Клермон

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