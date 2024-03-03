«Марсель» устроил разгром на поле «Клермона»

Главные аутсайдеры Лиги 1 из «Клермона» в 24-м туре принимали набирающий ход «Марсель». В середине первого тайма Пьер-Эмерик Обамеянг не смог пробить голкипера, но тот не зафиксировал мяч, а Ильман Ндиайе был первым на подборе - 0:1. На 53-й минуте хозяева отыгрались стараниями Биляль Бутубба. Вскоре Обамеянг вторым ударом подряд все же отправил мяч в сетку. Довольно быстро еще одна атака «Марселя» стала голевой. Это Жонатан Клосс прицельно пробил - 1:3. На 80-й минуте в контратаке Луис Энрике сделал счет разгромным. Точку поставил на 90-й минуте Фарис Мумбанья.
«Марсель» рванул сразу на шестое место с девятого, а противник располагается на последней строчке.
Протокол игры
|23'Ндиайе Ильман (0:1)
|(1:1) Бутубба Биляль53'
|59'Обамеянг Пьер-Эмерик (1:2)
|67'Клосс Жонатан (1:3)
|80'Луис Энрике I (1:4)
|90'Мумбанья Фарис (1:5)
Диао Мори•Пельмар Анди•Матсима Крислен•Ожье Флоран•Вивальдо Боргес до Сантос Нето• 45'Кейта Хабиб83' (Конате Шейк (83') •Гастьен Йоан76' (Андрич Комнен (76') •Бутубба Биляль62' (Аллевина Джим (62') •Чам Мухаммед• 34'Виржинюс Алан62' (Рашани Эльбасан (62') •Николсон Шамар76' (Маньен Йоанн (76')
Запасные: Армугом Йоэль•Жаке Джереми•Зеффан Мехди•Ндиайе Массамба
Лопес Пау•Клосс Жонатан•Мбемба Шансель•Балерди Леонардо•Мерлен Кентен•Унаи Аззедин61' (Онана Жан (61') •Гуйе Папе61' (Кондогбия Жоффрей (61') • 68'Арит Амин83' (Корреа Хоакин (83') •Сарр Исмаила•Ндиайе Ильман75' (Луис Энрике I (75') •Обамеянг Пьер-Эмерик75' (Мумбанья Фарис (75')
02 марта. Стадион "Габриэль Монтпье".
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