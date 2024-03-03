«Марсель» устроил разгром на поле «Клермона»

Главные аутсайдеры Лиги 1 из «Клермона» в 24-м туре принимали набирающий ход «Марсель». В середине первого тайма Пьер-Эмерик Обамеянг не смог пробить голкипера, но тот не зафиксировал мяч, а Ильман Ндиайе был первым на подборе - 0:1. На 53-й минуте хозяева отыгрались стараниями Биляль Бутубба. Вскоре Обамеянг вторым ударом подряд все же отправил мяч в сетку. Довольно быстро еще одна атака «Марселя» стала голевой. Это Жонатан Клосс прицельно пробил - 1:3. На 80-й минуте в контратаке Луис Энрике сделал счет разгромным. Точку поставил на 90-й минуте Фарис Мумбанья.

«Марсель» рванул сразу на шестое место с девятого, а противник располагается на последней строчке.