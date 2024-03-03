Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике решил, как будет использовать Килиана Мбаппе в оставшихся матчах сезона.

Форвард покинет ряды парижан по окончании сезона, и рулевой не скрывает, что уже готовит команду к скорому уходу суперзвезды – этим он объяснил замены игрока в последних матчах. По информации журналиста Марка Мешенуа, Энрике будет беречь Мбаппе в Лиге 1, заодно используя поединки чемпионата для снижения игровой зависимости «ПСЖ» от 25-летнего бомбардира. При этом, естественно, испанец по-прежнему рассчитывает на футболиста в ключевых встречах – например, в Лиге чемпионов.

5 марта «ПСЖ» проведёт ответную игру 1/8 финала самого престижного еврокубка против «Реал Сосьедада». Двумя неделями ранее парижане победили в родных стенах со счётом 2:0.