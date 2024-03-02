Стало известно, когда Маркиньос сможет сыграть за «ПСЖ»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос близок к возвращению в строй после травмы.

Капитан парижан пропустил два последних матча команды в Лиге 1 из-за травмы, а также рисковал не сыграть в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада». По обновлённым данным Le Parisien, бразилец должен вернуться к тренировкам уже в воскресенье. Он рассчитывает попасть в заявку предстоящую игру против баскского коллектива, и тренерский штаб настроен позитивно.

Встреча «Реал Сосьедад» – «ПСЖ» состоится 5 марта. В первом матче, который прошёл в Париже двумя неделями ранее, команда Луиса Энрике отпраздновала победу – 2:0.