Гол Дэвида позволил «Лиллю» победить в матче с конкурентами из «Реймса»

«Реймс» и «Лилль», конкуренты в споре за еврокубковые позиции, встретились в 24-м туре Лиги 1. Хозяева удивили всего тремя ударами по воротам за 90 минут, соперник также не феерил, пробивая чуть чаще. На 20-й минуте Джонатан Дэвид хорошо атаковал, но вратарь выручил. Он же здорово сыграл на 57-й минуте, когда из-за пределов штрафной стрельнул сильно и очень метко - 0:1.

«Лилль» ворвался в четверку сильнейших команд, соперник остается восьмым.