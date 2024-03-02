Гол Дэвида позволил «Лиллю» победить в матче с конкурентами из «Реймса»

«Реймс» и «Лилль», конкуренты в споре за еврокубковые позиции, встретились в 24-м туре Лиги 1. Хозяева удивили всего тремя ударами по воротам за 90 минут, соперник также не феерил, пробивая чуть чаще. На 20-й минуте Джонатан Дэвид хорошо атаковал, но вратарь выручил. Он же здорово сыграл на 57-й минуте, когда из-за пределов штрафной стрельнул сильно и очень метко - 0:1.
«Лилль» ворвался в четверку сильнейших команд, соперник остается восьмым.
Протокол игры
|57'Дэвид Джонатан (0:1)
Диуф Йеванн•Куду Теренс 6'63' (Атангана-Эдоа Валентин (63') •Агбаду Эммануэль•Абдельамид Юнис•Де Смет Тибо 59'63' (Акиеме Серхио (63') •Манетси Маршал•Ричардсон Амир89' (Диакон Мамаду (89') •Теума Тедди 36'72' (Дьяките Умар (72') •Ито Дзюня•Дарами Мохаммед•Хадра Реда72' (Накамура Кейто (72')
Шевалье Люка• 90'Сантос Тиаго•Диаките Бафоде•Йоро Лени•Гудмундссон Габриэль• 48'Андре Бенжамин•Бенталеб Набиль•Жегрова Эдон88' (Языджи Юсуф (88') •Гомес Анхель87' (Рибейро Александро (87') •Харальдссон Хакон-Арнар81' (Исмаили Гонсалвес (81') •Дэвид Джонатан90' (Даго Треви (90')
02 марта. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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