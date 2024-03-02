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Чемпионат Франции. Лига 1

Гол Дэвида позволил «Лиллю» победить в матче с конкурентами из «Реймса»

02 Марта 2024 • 20:56 Комментировать
Реймс
0:1
Лилль

«Реймс» и «Лилль», конкуренты в споре за еврокубковые позиции, встретились в 24-м туре Лиги 1. Хозяева удивили всего тремя ударами по воротам за 90 минут, соперник также не феерил, пробивая чуть чаще. На 20-й минуте Джонатан Дэвид хорошо атаковал, но вратарь выручил.  Он же здорово сыграл на 57-й минуте, когда из-за пределов штрафной стрельнул сильно и очень метко - 0:1.

«Лилль» ворвался в четверку сильнейших команд, соперник остается восьмым.

Протокол игры  
Реймс0:1Лилль
  57'Дэвид Джонатан (0:1)
Диуф ЙеваннКуду Теренс  6' 63' (Атангана-Эдоа Валентин ( 63') Агбаду ЭммануэльАбдельамид ЮнисДе Смет Тибо  59' 63' (Акиеме Серхио ( 63') Манетси МаршалРичардсон Амир 89' (Диакон Мамаду ( 89') Теума Тедди  36' 72' (Дьяките Умар ( 72') Ито ДзюняДарами МохаммедХадра Реда 72' (Накамура Кейто ( 72')
Запасные: Боянг АдамаОльеро АлександрСтамбули БенжаменПруше Киллиан
Шевалье Люка  90'Сантос ТиагоДиаките БафодеЙоро ЛениГудмундссон Габриэль  48'Андре БенжаминБенталеб НабильЖегрова Эдон 88' (Языджи Юсуф ( 88') Гомес Анхель 87' (Рибейро Александро ( 87') Харальдссон Хакон-Арнар 81' (Исмаили Гонсалвес ( 81') Дэвид Джонатан 90' (Даго Треви ( 90')
Запасные: Малуда АаронМанноне ВитоТуре УсманJoffrey BazieБуадди Айюб
02 марта. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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Лилль Реймс

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