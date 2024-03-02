Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе и Энрике переговорили на фоне проблем

02 Марта 2024 • 19:11 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и главный тренер команды Луис Энрике в субботу утром переговорили на клубной базе. Инициатива исходила от футболиста. Обмен мнениям получился конструктивным. Об этом рассказывает RMC Sport, обещая предоставить подробности позднее.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в отношениях между Мбаппе и Энрике имеются проблемы. В двух последних матчах испанский тренер решал заменить форварда. Так было и в пятничном поединке против «Монако» (ничья 0:0) – Килиан был заменён уже в перерыве.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт во вторник, 5 марта. Команда Луиса Энрике будет играть против «Реал Сосьедада» на выезде в Лиге чемпионов.

Мбаппе и Энрике «не могут терпеть друг друга»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры Хаби Алонсо получил предложение от суперклуба АПЛ «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема Ибрагимович: «Получил предложение, от которого не отказываются» Какие английские клубы ждать в «новой» Лиге чемпионов
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть «Спартаку» запретили играть на «Лукойл Арене»
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
90 мин
Реймс Реймс
Лилль Лилль
0
1
2.45 3.45 2.70
Видео
02.03.24 в 23:00
Клермон Клермон
Марсель Марсель
4.10 3.65 1.80
Видео
03.03.24 в 15:00
Тулуза Тулуза
Ницца Ницца
3.65 3.30 2.02
Видео
03.03.24 в 17:00
Брест Брест
Гавр Гавр
1.61 3.85 5.40
Видео
03.03.24 в 17:00
Монпелье Монпелье
Страсбург Страсбург
2.28 3.30 3.05
Видео
03.03.24 в 17:00
Нант Нант
Мец Мец
1.79 3.45 4.60
Видео
03.03.24 в 19:05
Ренн Ренн
Лорьян Лорьян
1.39 4.70 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Марта
19:11 · Франция. Лига 1
​Мбаппе и Энрике переговорили на фоне проблем
17:46 · Франция. Лига 1
​Мбаппе и Энрике «не могут терпеть друг друга»
17:41 · Испания. Ла Лига
​В «ПСЖ» полагают, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»
16:21 · Франция. Лига 1
​Отношения Мбаппе с тренером «ПСЖ» ухудшаются слухи
13:49 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет вознаградить Хакими на фоне интереса «Реала»
12:48 · Франция. Лига 1
Головин - о матче с «ПСЖ»: «Победа была рядом»
10:23 · Франция. Лига 1
Стало известно, есть ли конфликт между Энрике и Мбаппе
02:27 · Франция. Лига 1
Энрике прокомментировал уход Мбаппе на трибуны после замены
01:46 · Франция. Лига 1
Энрике оценил прогресс Доннаруммы
01:21 · Франция. Лига 1
Энрике – о замене Мбаппе: «Нам нужно привыкать обходиться без него»
01:14 · Франция. Лига 1
Энрике заменил Мбаппе в перерыве не из-за травмы
00:41 · Франция. Лига 1
Мбаппе впервые с 2022 года был заменён в двух подряд матчах «ПСЖ»
00:31 · Франция. Лига 1
Мбаппе заменили в перерыве – он ушёл на трибуны
00:04 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» установил собственный антирекорд последних 8 лет в матче с «Монако»
01 Марта
22:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем