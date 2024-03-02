​Мбаппе и Энрике переговорили на фоне проблем

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и главный тренер команды Луис Энрике в субботу утром переговорили на клубной базе. Инициатива исходила от футболиста. Обмен мнениям получился конструктивным. Об этом рассказывает RMC Sport, обещая предоставить подробности позднее.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в отношениях между Мбаппе и Энрике имеются проблемы. В двух последних матчах испанский тренер решал заменить форварда. Так было и в пятничном поединке против «Монако» (ничья 0:0) – Килиан был заменён уже в перерыве.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт во вторник, 5 марта. Команда Луиса Энрике будет играть против «Реал Сосьедада» на выезде в Лиге чемпионов.

Мбаппе и Энрике «не могут терпеть друг друга»