​Мбаппе и Энрике «не могут терпеть друг друга»

Судя по всему, в отношениях Килиана Мбаппе и Луиса Энрике есть серьёзные проблемы. Как сообщает Foot Mercato, французский футболист и испанский тренер «терпеть не могут друг друга». При этом такое отношение Мбаппе и Энрике друг к другу не проявляется словесно или, не дай бог, физически.

Стоит сказать, что в двух последних матчах Энрике заменял Мбаппе. Тренер говорил, что «ПСЖ» нужно уметь играть и без Килиана. Возможно, так испанец готовится к вероятному летнему переходу футболиста в «Реал».

Напомним, что в пятничной игре Лиги 1 против «Монако» (ничья 0:0) Мбаппе был заменён уже в перерыве.

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