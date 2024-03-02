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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе и Энрике «не могут терпеть друг друга»

02 Марта 2024 • 17:46 Комментировать
Монако
0:0
ПСЖ

Судя по всему, в отношениях Килиана Мбаппе и Луиса Энрике есть серьёзные проблемы. Как сообщает Foot Mercato, французский футболист и испанский тренер «терпеть не могут друг друга». При этом такое отношение Мбаппе и Энрике друг к другу не проявляется словесно или, не дай бог, физически.

Стоит сказать, что в двух последних матчах Энрике заменял Мбаппе. Тренер говорил, что «ПСЖ» нужно уметь играть и без Килиана. Возможно, так испанец готовится к вероятному летнему переходу футболиста в «Реал».

Напомним, что в пятничной игре Лиги 1 против «Монако» (ничья 0:0) Мбаппе был заменён уже в перерыве.

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