​Отношения Мбаппе с тренером «ПСЖ» ухудшаются

После того, как в середине февраля Килиан Мбаппе уведомил «ПСЖ» о намерении покинуть клуб по завершению сезона, в отношениях игрока с главным тренером команды Луисом Энрике произошёл разрыв. С тех пор отношения форварда с рулевым команды лишь ухудшаются, о чём рассказывает RMC Sport.

В двух последних матчах Энрике заменял Мбаппе. Сложно определить, с чем именно связаны такие решения тренера – возможно, он хочет лучше подготовить команду к игре без Килиана. На пресс-конференциях испанец регулярно говорит об этом.

В пятницу «ПСЖ» не смог обыграть «Монако» - игра завершилась вничью 0:0. Следующий матч парижане проведут 5 марта – против «Реал Сосьедада» в Лиге чемпионов.