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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет вознаградить Хакими на фоне интереса «Реала»

02 Марта 2024 • 13:49 Комментировать

Марокканский защитник Ашраф Хакими может подписать новое трудовое соглашение с «ПСЖ». Как сообщил в социальных сетях инсайдер Абделла Булма, руководство клуба довольно игроком и хочет вознаградить его новым контрактом.

Стороны уже вступили в переговоры, но они пока находятся на начальной стадии. Срок действующего трудового договора Хакими с парижанами истекает летом 2026 года. Ранее в прессе сообщалось, что мадридский «Реал» хочет вернуть Ашрафа.

В нынешнем сезоне Лиги 1 марокканец провел 18 матчей. Защитник отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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