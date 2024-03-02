«ПСЖ» хочет вознаградить Хакими на фоне интереса «Реала»

Марокканский защитник Ашраф Хакими может подписать новое трудовое соглашение с «ПСЖ». Как сообщил в социальных сетях инсайдер Абделла Булма, руководство клуба довольно игроком и хочет вознаградить его новым контрактом.

Стороны уже вступили в переговоры, но они пока находятся на начальной стадии. Срок действующего трудового договора Хакими с парижанами истекает летом 2026 года. Ранее в прессе сообщалось, что мадридский «Реал» хочет вернуть Ашрафа.

В нынешнем сезоне Лиги 1 марокканец провел 18 матчей. Защитник отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.