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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин - о матче с «ПСЖ»: «Победа была рядом»

02 Марта 2024 • 12:48 Комментировать

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о результате поединка против «ПСЖ» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Хорошая динамичная игра, высокие скорости, достаточно много моментов. В принципе, одно очко мы приобрели, хотя, безусловно, могло бы больше. Есть ощущение, что победа была рядом», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

После 24 туров чемпионата Франции «Монако» набрало 42 балла и занимает третье место в турнирной таблице. «ПСЖ» с 55 баллами уверенно лидирует в Лиге 1.

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