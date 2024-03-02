Головин - о матче с «ПСЖ»: «Победа была рядом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о результате поединка против «ПСЖ» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Хорошая динамичная игра, высокие скорости, достаточно много моментов. В принципе, одно очко мы приобрели, хотя, безусловно, могло бы больше. Есть ощущение, что победа была рядом», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

После 24 туров чемпионата Франции «Монако» набрало 42 балла и занимает третье место в турнирной таблице. «ПСЖ» с 55 баллами уверенно лидирует в Лиге 1.