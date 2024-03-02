Стало известно, есть ли конфликт между Энрике и Мбаппе

Между нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе и главным тренером команды Луисом Энрике нет конфликта из-за решения игрока покинуть команду. Форвард близок к трансферу в мадридский «Реал».

Как сообщил журналист Бруно Саломон в социальных сетях, выбор Мбаппе никак не повлиял на отношение Энрике к футболисту. Замены Килиана в последних матчах не связаны с переходом в другой клуб. Это было сделано исключительно по игровым причинам.

Нападающий вскоре должен подписать контракт с мадридским «Реалом». Ожидается, что срок трудового соглашения будет рассчитан на пять лет. Француз перейдет в новый клуб на правах свободного агента.