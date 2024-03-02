Энрике прокомментировал уход Мбаппе на трибуны после замены

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике столкнулся с массой вопросов о поведении Килиана Мбаппе.

Парижане сыграли вничью с «Монако» (0:0), но самой обсуждаемой темой дня во французском футболе стала замена Килиана Мбаппе в перерыве и его последующий уход на трибуны стадиона. Многих удивило такое поведение 25-летней суперзвезды. Официальная позиция клуба по данному вопросу пока неизвестна, но не исключено, что игрок будет наказан.

«Мбаппе на трибунах? Я не видел, что происходило за пределами поля. Это часть футбольного шоу, но моё шоу – это то, что происходит на поле», – цитирует Free Ligue 1 Луиса Энрике, также опровергнувшего информацию о разногласиях с Мбаппе.