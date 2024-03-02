Энрике оценил прогресс Доннаруммы

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике впечатлён игрой голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Итальянец помог парижскому гранду сохранить ворота в неприкосновенности в матче против «Монако», однако забить сами гости тоже не смогли – ничья 0:0.

«Прогресс Доннаруммы? Думаю, сейчас он один из лучших в мире. Он отлично работает, смог адаптироваться к нашим идеям. Он очень умён и вселяет в команду уверенность», – сказал в послематчевом интервью Prime Video Sport France наставник «ПСЖ».

Джанлуиджи Доннарумма провёл 30 матчей в текущем сезоне, пропустив 25 голов и 14 раз сыграв «на ноль» во всех турнирах.