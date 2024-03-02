Энрике – о замене Мбаппе: «Нам нужно привыкать обходиться без него»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о решении заменить Килиана Мбаппе в матче с «Монако» (0:0).

25-летний футболист неожиданно покинул поле уже в перерыве, уступив место Рандалю Коло-Муани.

«Рано или поздно нам придётся играть без Килиана, поэтому я пытаюсь найти лучший вариант для команды. Я действую в общих интересах – иногда я ошибаюсь, иногда у меня всё получается.

Связано ли моё решение со скорым уходом Мбаппе? Повторюсь, рано или поздно мы останемся без него. Нам нужно привыкать. Я делаю то, что считаю лучшим для команды. Это моё решение. Я не хочу дискутировать на эту тему», – приводит журналист Адриен Гренье слова Энрике.