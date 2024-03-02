Энрике заменил Мбаппе в перерыве не из-за травмы

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике решил убрать Килиана Мбаппе с поля в перерыве матча с «Монако».

Парижане неубедительно провели первую половину, и испанский специалист решился на серьёзные перемены, не выпустив на второй тайм звезду команды – место Мбаппе на поле занял Рандаль Коло-Муани. Встреча завершилась без забитых мячей.

Предполагалось, что причиной столь ранней замены Мбаппе могло быть повреждение, однако 25-летний форвард мог продолжить игру. По информации журналиста Фабриса Хокинса, игрок был заменён не из-за травмы, а по личной инициативе рулевого Луиса Энрике.