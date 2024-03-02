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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин отыграл весь матч, а Мбаппе всего тайм, но голов в битве «Монако» с «ПСЖ» так и не случилось

02 Марта 2024 • 00:56 Комментировать
Монако
0:0
ПСЖ
окончен

«Монако» и «ПСЖ» сошлись в рамках чемпионата Франции по футболу. Матч 24-го тура Лиги 1 состоялся 1 марта на стадионе «Луи II».

Протокол игры  
Монако0:0ПСЖ
Маецки РадославСинго ВилфредМарипан ГильермоКерер ТилоУаттара КассумАклиуш Манес 70' (Бен Сехир Элиссе ( 70') Фофана ЮссуфГоловин АлександрМинамино ТакумиБалогун ФоларинБен-Йеддер Виссам
Запасные: Мишель ЛюкаВалме РичиКён ФилиппПлатре ОрельенКулибали МамадуМагасса СунгутуДиоп ЭденБенама Майссам
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМукиэле НордиБералдо ЛукасЭрнандес Люка 60' (Мендеш Нуну ( 60') Солер Карлос 86' (Кан-Ин Ли ( 86') Угарте МануэльВитинья IIАсенсио Марко 39' (Баркола Бредли ( 39') Рамуш Гонсалу 60' (Дембеле Усман ( 60') Мбаппе Килиан 46' (Коло-Муани Рандаль ( 46')
Запасные: Гаду ДжоанЗаир-Эмери УорренФабиан РуисНавас Кейлор
01 марта. Стадион "Луи II".

 

Главные клубы Франции сошлись в 24-м туре Лиги 1, но каких-то серьёзных турнирных задач не решали. «ПСЖ» несмотря на потерю очков в последнем туре неплохо оторвался и вряд ли сильно переживает за судьбу золотых медалей. А «Монако» ведёт ожесточённую борьбу за участие в Лиге чемпионов. Сейчас монегаски даже не вторые – их опережает «Брест», а ещё и «Ницца» с «Лиллем» подпирают. Так что матч в Монако по турнирной ситуации был куда важнее для хозяев. «ПСЖ» пока спокоен.

Хозяева и начали встречу активнее. Масса позиционных атак обрушилась на ворота Доннаруммы, не заставил себя ждать и первый опасный момент. ИЗ глубины пошёл заброс, Балогун ускользнул от Бералдо, оббежал того и пробил с острого угла. Итальянский голкипер справился. Прошло ещё десять минут и Фоларин раскачал уже Угарте, ворвался в штрафную площадь и пробил в распластавшегося соперника. Балогун и «Монако» были куда активнее в первой половине первого тайма.

Следом подключился Минамино. Японец с дуги штрафной площади исполнил удар в угол. Отлично был мяч закручен, вылетал из-под Хакими, но Доннарумма сумел и тут выручить «ПСЖ». Апогеем стал гол Бен-Йеддера, уложившего на газон Джанлуиджи и точно пробившего после скидки всё того же Балогуна. И было бы отлично, но Виссам забрался в офсайд, поэтому счёт на табло не изменился.

«Монако» вообще вправе корить себя за реализацию. Был ещё «парашютик» Аклиуша, с которым справился Доннарумма, удар Бен-Йеддера из выгодной позиции выше ворот – по моментам монегаски сильно переиграли именитых гостей в первом тайме, но счёт ничего подобного не отражал. Нули горели на табло, а у «ПСЖ» из заметных событий только замена травмированного Марко Асенсио на Барколя. Парижане будто и не хотели включаться, продолжали терпеть регулярные нападки хозяев.

Так прошёл час игрового времени, после чего о своих намерениях «ПСЖ» всё-таки решил заявить. Сразу два шанса получил Коло Муани. Сначала Рандаль после кросса Витиньи и рикошета от Синго пытался добавить коленом – точно по позиции Маецкого. Затем уже нацеленный проникающий пас португальца вывел Коло Муани на ударную позицию, но тот в борьбе с Керером опять же ткнул мяч в руки голкиперу. Добавил остроты и Барколя: после дриблинга плотно зарядил в ближний угол. Вот только и здесь выручил «Монако» Маецки.

Финальный штурм «ПСЖ» закрепил Витинья. Шикарный обводящий удар португальца из самого угла вытащил Маецки. Первый час был сильно лучше «Монако», потом инициатива полностью перешла к «ПСЖ», но голов так никто и не забил. Довольно удивительные 0:0 в битве французских топ-клубов. И для статистики: Головин отыграл весь матч, а Килиану Мбаппе доверили только первый тайм.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ

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