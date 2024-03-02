Мбаппе впервые с 2022 года был заменён в двух подряд матчах «ПСЖ»

Лидер атаки «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вновь не доиграл матч до конца.

25-летний форвард был заменён в перерыве сегодняшнего матча Лиги 1 против «Монако». В предыдущей встрече с «Ренном» игрок также досрочно покинул поле – на 65-й минуте. По информации Opta, это первый с октября 2022 года случай, когда Мбаппе заменили в двух подряд матчах «ПСЖ» в любых турнирах. Суммарно в предыдущем 31 поединке текущего сезона нападающий уходил на замену те же два раза.

В активе Килиана Мбаппе 32 забитых мяча в 33 матчах за команду Луиса Энрике в нынешней кампании. Как известно, звёздный француз, судя по всему, скоро сменит «ПСЖ» на мадридский «Реал».