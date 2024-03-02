Мбаппе заменили в перерыве – он ушёл на трибуны

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе был заменён в перерыве матча против «Монако».

Команды так и не открыли счёт в первом тайме, и в перерыве Луис Энрике заменил своего лидера Мбаппе, выпустив вместо него Рандаля Коло-Муани. Любопытно, что после замены звёздный француз отправился не на скамейку запасных, а на трибуну стадиона «Монако». Сейчас Килиан наблюдает за игрой рядом со своей матерью.

Напомним, что именно в «Монако» начинал карьеру Килиан Мбаппе. В 2017 году его подписал «ПСЖ».

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция матча «Монако» – «ПСЖ». Счёт во встрече по-прежнему не открыт.