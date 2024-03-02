«ПСЖ» установил собственный антирекорд последних 8 лет в матче с «Монако»

«Пари Сен-Жермен» не лучшим образом провёл первый тайм матча против «Монако».

Команды так и не смогли поразить ворота до перерыва. Как отмечает Opta, игроки «ПСЖ» совершили лишь три касания в чужой штрафной площади – личный антирекорд парижан в первых таймах поединков Лиги 1 с 11 мая 2016 года (тогда соперником был «Бордо»). Примечательно, что «Монако» совершил 18 касаний в штрафной действующего чемпиона. Статистика ударов также в пользу монегасков – 8:5.

Следить за событиями второго тайма матча «Монако» – «ПСЖ» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция в режиме онлайн.