Асенсио, Мбаппе и Рамуш – в старте «ПСЖ» на игру с «Монако»

Вечером пятницы во французской Лиге 1 состоится центральный матч 24 по счёту тура – «ПСЖ» приедет в гости на Лазурный берег к «Монако». Менее чем за час до старта игры свой состав озвучили гости из Парижа, выглядит он следующим образом:

Доннарумма, Хакими, Мукиэле, Бералдо, Эрнандес, Угарте, Витинья, Солер, Асенсио, Мбаппе, Рамуш.

Напомним, что «ПСЖ» занимает чистое первое место Лиги 1 уже который месяц и мчится к чемпионскому титулу. Сейчас у парижан в активе 54 балла, а отрыв от «Монако» с первого места – 13 баллов.

Следить за текстовой трансляцией поединка двух команд из первой тройки Лиги 1 можно на нашем портале. Матч стартует в 23:00 по московскому времени!