​Владелец «Лиона» раскритиковал «ПСЖ»

Владелец «Лиона» Джон Текстор высказался о ситуации в чемпионате Франции. По мнению функционера, Лига 1 не является интересной, поскольку у «ПСЖ» нет серьёзных конкурентов в борьбе за титул.

«Кому интересна Лига 1, если люди уже знают, кто её выиграет? Команды соревнуются против правительства, а не против частной компании. Я говорю Нассеру аль-Хелаифи [президенту «ПСЖ»] как приватно, так и публично: «Кому-нибудь интересно? Почему тебе это нравится?» - вопрошает Текстор, чьи слова приводит Le Parisien.

В пятницу, 1 марта, «ПСЖ» проведёт гостевой матч чемпионата Франции против «Монако». Не пропустите текстовую трансляцию.