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Чемпионат Франции. Лига 1

​Владелец «Лиона» раскритиковал «ПСЖ»

01 Марта 2024 • 15:56 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
1 3.35 X 3.85 2 2.10
Через 6 ч. 42 мин.

Владелец «Лиона» Джон Текстор высказался о ситуации в чемпионате Франции. По мнению функционера, Лига 1 не является интересной, поскольку у «ПСЖ» нет серьёзных конкурентов в борьбе за титул.

«Кому интересна Лига 1, если люди уже знают, кто её выиграет? Команды соревнуются против правительства, а не против частной компании. Я говорю Нассеру аль-Хелаифи [президенту «ПСЖ»] как приватно, так и публично: «Кому-нибудь интересно? Почему тебе это нравится?» - вопрошает Текстор, чьи слова приводит Le Parisien.

В пятницу, 1 марта, «ПСЖ» проведёт гостевой матч чемпионата Франции против «Монако». Не пропустите текстовую трансляцию.  

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