Головин может сыграть с «ПСЖ»

Российский хавбек «Монако» Александр Головин включен в заявку своей команды на поединок 24-го тура чемпионата Франции против столичного «ПСЖ». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба монегасков.

Центральный матч тура состоится на домашнем стадионе «Монако» сегодня, 1 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают пятое место в турнирной таблице Лиги 1, а гости – первое.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 22 поединках за «Монако», в которых записал на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи.