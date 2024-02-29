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Чемпионат Франции. Лига 1

​Энрике высказался о матче против «Монако»

29 Февраля 2024 • 18:47 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
1 3.30 X 3.90 2 2.03
01.03 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий перед матчем чемпионата Франции против «Монако».

«Наша мотивация? Думаю, мы всегда стараемся выразить, что означает наша позиция лидера Лиги 1. «Монако» - одна из лучших команд чемпионата, наш конкурент в борьбе за титул. Мы знаем, какие трудности нас ждут. Впереди замечательный матч против конкурентоспособной команды. Нам следует очень хорошо подготовиться», - сказал Энрике журналистам в ходе пресс-конференции.

Матч чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» пройдёт в пятницу, 1 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Сегодня, 29 Февраля
18:47 · Франция. Лига 1
​Энрике высказался о матче против «Монако»
18:41 · Франция. Лига 1
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