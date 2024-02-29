​Энрике высказался о матче против «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий перед матчем чемпионата Франции против «Монако».

«Наша мотивация? Думаю, мы всегда стараемся выразить, что означает наша позиция лидера Лиги 1. «Монако» - одна из лучших команд чемпионата, наш конкурент в борьбе за титул. Мы знаем, какие трудности нас ждут. Впереди замечательный матч против конкурентоспособной команды. Нам следует очень хорошо подготовиться», - сказал Энрике журналистам в ходе пресс-конференции.

Матч чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» пройдёт в пятницу, 1 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.