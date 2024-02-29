​Энрике порассуждал о кадровых проблемах «ПСЖ»

В четверг на пресс-конференции главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о кадровой ситуации в команде.

«Маркиньос? Мне бы хотелось, чтобы все футболисты были в моём распоряжении. Но в футболе такое бывает – иногда игроки отсутствуют из-за травм или дисквалификаций. Моя цель – подготовить команду к матчу. Когда есть основные игроки, это сделать проще, а когда нет – сложнее», - сказал Энрике журналистам.

Отметим, что Маркиньос рискует пропустить матч «ПСЖ» против «Реал Сосьедада» в Лиге чемпионов на следующей неделе.

Ближайшую игру «ПСЖ» проведёт в первый вечер весны – против «Монако».