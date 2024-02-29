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Чемпионат Франции. Лига 1

​Тренер «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем без Мбаппе

29 Февраля 2024 • 18:26 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
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01.03 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике продолжает получать вопросы о будущем звёздного форварда Килиана Мбаппе. Пресс-конференция в четверг не стала исключением. У Энрике спросили о возможном нападении «ПСЖ» без Мбаппе.

Как известно, многие ожидают летнего трансфера Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал».

«Мы с Луишем Кампушем каждый день говорим о настоящем и будущем команды. Как тренер я стараюсь использовать всех игроков, которые есть в моём распоряжении. Я всегда ищу пользу для команды», - сказал Энрике журналистам.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Сегодня, 29 Февраля
18:47 · Франция. Лига 1
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