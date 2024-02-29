​Тренер «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем без Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике продолжает получать вопросы о будущем звёздного форварда Килиана Мбаппе. Пресс-конференция в четверг не стала исключением. У Энрике спросили о возможном нападении «ПСЖ» без Мбаппе.

Как известно, многие ожидают летнего трансфера Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал».

«Мы с Луишем Кампушем каждый день говорим о настоящем и будущем команды. Как тренер я стараюсь использовать всех игроков, которые есть в моём распоряжении. Я всегда ищу пользу для команды», - сказал Энрике журналистам.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона.