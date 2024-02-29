​Президент Франции Макрон сделал заявление о Мбаппе

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. На днях футболист побывал на приёме в Елисейском дворце.

«Это был ужин, чтобы попытаться удержать Мбаппе? Нет, ни в коем случае. Этот вопрос не обсуждался, я оставляю это на усмотрение руководства «ПСЖ».

«То, что Мбаппе был на приёме, - нормально. Он великий чемпион, который помог вернуть сборную Франции в борьбу в последнем финале чемпионата мира. Он уже седьмой сезон проводит в «ПСЖ». Думаю, все французы восхищаются этим великим игроком, но дискуссий по поводу его будущего не было», - цитирует Макрона RMC.

Ожидается, что ближайшим летом Килиан Мбаппе перейдёт из «ПСЖ» в «Реал».

Президент Франции Макрон сказал Мбаппе странную фразу