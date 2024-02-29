Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Президент Франции Макрон сделал заявление о Мбаппе

29 Февраля 2024 • 17:03 Комментировать

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. На днях футболист побывал на приёме в Елисейском дворце.

«Это был ужин, чтобы попытаться удержать Мбаппе? Нет, ни в коем случае. Этот вопрос не обсуждался, я оставляю это на усмотрение руководства «ПСЖ».

«То, что Мбаппе был на приёме, - нормально. Он великий чемпион, который помог вернуть сборную Франции в борьбу в последнем финале чемпионата мира. Он уже седьмой сезон проводит в «ПСЖ». Думаю, все французы восхищаются этим великим игроком, но дискуссий по поводу его будущего не было», - цитирует Макрона RMC.

Ожидается, что ближайшим летом Килиан Мбаппе перейдёт из «ПСЖ» в «Реал».

Президент Франции Макрон сказал Мбаппе странную фразу

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале ​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» Появился человек, который может сорвать переход Мбаппе в «Реал» ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» ​«Какой позор»: «Реал» пожаловался на судейство Замена Хави или Клоппу: итальянский топ-тренер заинтересовал «Барселону» и «Ливерпуль»
Спортивные новости
Канарейкин: Болельщики надеются, что «Спартак» далеко пройдёт в плей-офф в этом году Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Февраля
17:03 · Франция. Лига 1
​Президент Франции Макрон сделал заявление о Мбаппе
16:01 · Германия. Бундеслига
Энрике рассказал о планах на Хави Симонса
08:37 · Франция. Лига 1
Дюгарри: «Луис Энрике - провокатор, ему не нравится Мбаппе»
02:31 · Франция. Лига 1
Кампуш определился с трансферной целью «ПСЖ» на лето
01:42 · Франция. Лига 1
Луис Энрике смог наладить атмосферу в «ПСЖ»
28 Февраля
23:56 · Франция. Лига 1
Доннарумма определился со своим будущим в «ПСЖ»
22:58 · Франция. Лига 1
Капитан «ПСЖ» может пропустить ответный матч Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом»
22:40 · Франция. Лига 1
Форвард «Бордо» Элис выведен из искусственной комы официально
22:30 · Испания. Ла Лига
Мать Мбаппе уже приехала в Мадрид
21:52 · Италия. Серия А
Осимхен забивает 10 и более голов в шести сезонах национальных чемпионатов кряду
21:32 · Италия. Серия А
Леау не является приоритетной целью для «ПСЖ» – названа причина
18:38 · Франция. Лига 1
​Неймар высмеял игрока «ПСЖ»
17:45 · Франция. Лига 1
В чемпионате Франции установлен рекорд посещаемости
15:54 · Франция. Лига 1
​Президент Франции Макрон сказал Мбаппе странную фразу
15:06 · Испания. Ла Лига
​Появилась информация об ужине Мбаппе с президентом Франции и эмиром Катара
Все новости
Рекомендуем