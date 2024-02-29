Дюгарри: «Луис Энрике - провокатор, ему не нравится Мбаппе»

Экс-форвард национальной сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о главном тренере «ПСЖ» Луисе Энрике.

«Энрике не подходит «ПСЖ», я так считал с самого начала его работы. Луис – провокатор с раздутым эго. Этот тренер до сих пор не нашел правильную формулу и цепляется к Килиану Мбаппе. Мне кажется, что Энрике не нравится этот игрок. Все это из-за раздутого эго Луиса, который хочет быть главной звездой команды», - передает слова Кристофа RMC Sport.

Ранее стало известно, что Мбаппе должен покинуть парижский гранд в конце сезона. Его новым местом работы станет мадридский «Реал».