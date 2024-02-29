Кампуш определился с трансферной целью «ПСЖ» на лето

Луиш Кампуш хочет видеть в «Пари Сен-Жермен» центрального защитника «Лилля» Лени Йоро.

18-летний футболист мог переехать в Париж ещё в январе, но «Лилль» не пожелал расставаться с важным исполнителем в разгар сезона. Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Фабриса Хокинса, «ПСЖ» по-прежнему намерен подписать Йоро. Клубный советник Луиш Кампуш определил восходящую звезду в качестве одной из приоритетных трансферных целей на лето. Впрочем, если переманить юного центрбека так и не удастся, «ПСЖ» переключится на другие кандидатуры – в шорт-листе фигурируют ещё как минимум три имени.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Лени Йоро составляет 25 млн евро. Интерес к игроку также проявляет мадридский «Реал».