Луис Энрике смог наладить атмосферу в «ПСЖ»

Во Франции высоко оценивают работу Луиса Энрике над улучшением атмосферы в «Пари Сен-Жермен».

Испанскому специалисту удалось завоевать уважение и доверие игроков, докладывает Djamel. Отмечается, что Энрике умеет отстоять свою точку зрения и способен поддержать команду, когда это необходимо, и с приходом наставника атмосфера в коллективе значительно улучшилась по сравнению с прошлым сезоном.

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» летом прошлого года, сменив на посту рулевого Кристофа Галтье.

Парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1 после 23 туров, на 11 очков опережая идущий вторым «Брест».