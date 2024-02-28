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Доннарумма определился со своим будущим в «ПСЖ»

28 Февраля 2024 • 23:56 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
1 3.25 X 4.00 2 2.02
01.03 23:00

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма не намерен менять клубную прописку.

25-летний футболист нередко подвергался критике, а слухи периодически отправляли его обратно в Серию А. Как сообщает журналист Адриен Гренье, итальянец не собирается никуда уходить предстоящим летом – он счастлив в «ПСЖ» и полон решимости остаться. Перед началом сезона вратаря заверили в том, что статус «первого номера» от него никуда не денется.

Контракт Джанлуиджи Доннаруммы с парижским грандом рассчитан до 2026 года. В текущей кампании игрок провёл 29 матчей за команду Луиса Энрике во всех турнирах, пропустив 25 голов и 13 раз сыграв «на ноль».

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