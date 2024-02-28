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Чемпионат Франции. Лига 1

Капитан «ПСЖ» может пропустить ответный матч Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом»

28 Февраля 2024 • 22:58 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
1 3.25 X 4.00 2 2.02
01.03 23:00

Неприятные новости приходят из стана «ПСЖ» для болельщиков французского гранда. По информации beIN Sports, Маркиньос, центральный защитник парижан пропустил сегодняшнюю тренировку из-за того, что травмировал голень. Таким образом, он может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада».

Помимо этого, есть весомый риск, что Маркиньос не поможет своему клубу в эти выходные, когда в рамках Лиги 1 «ПСЖ» будет играть против «Монако».

Напомним, что перед ответным матчем у «ПСЖ» в паре неплохой голевой запас, так как в первом поединке, что состоялся в Париже в середине февраля, французский клуб уверенно победил – 2:0.

Ответная игра в Сан-Себастьяне пройдёт 5 марта, это вторник следующей недели.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос

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