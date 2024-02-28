​Неймар высмеял игрока «ПСЖ»

В социальных сетях была сделана публикация, в которой указано, что Неймар в нынешнем сезоне забил за «ПСЖ» два гола, а Усман Дембеле – лишь один. При этом Неймар летом покинул клуб и перешёл в «Аль-Наср» - судя по всему, авторы публикации учли голы в предсезонных неофициальных матчах.

Неймар поставил «лайк» этой публикации, а также разместил в комментариях смайлик, выражающий заливной смех. Тем самым бразилец буквально высмеял своего бывшего одноклубника, проводящего не лучший сезон. В 28 официальных матчах этого сезона Дембеле записал на свой счёт один гол и десять голевых передач.