В чемпионате Франции установлен рекорд посещаемости

Пресс-служба Лиги 1 сообщает, что в 23-м туре чемпионата Франции побит рекорд средней посещаемости.

После прошедших матчей она достигла отметки в 31 650 зрителей при 90,4% средней заполненности арен.

К слову, стадионы семи команд были заполнены более чем на 90% своей вместимости. В этот список входят: «ПСЖ», «Марсель», «Лорьян», «Гавр», «Мец», «Ланс» и «Страсбург».

Представители лиги заявляют, что средняя посещаемость чемпионата Франции увеличивается с каждым годом. В нынешнем сезоне она выросла до 84,1% относительно 80,3% в сезоне-2022/23 и 70,7% в сезоне-2021/22 на этом же этапе соревнования.