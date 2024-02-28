​Президент Франции Макрон сказал Мбаппе странную фразу

Во вторник звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе присутствовал в Елисейском дворце, где пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Ты создашь нам ещё больше проблем», - сказал Макрон Мбаппе. При этом, как сообщает RMC Sport, точный контекст этой фразы непонятен.

Ожидается, что летом Килиан Мбаппе станет футболистом мадридского «Реала». Форвард может покинуть «ПСЖ», за который он выступает уже седьмой сезон, в статусе свободного агента после истечения срока контракта.

Ранее появлялась информация о том, что в 2022 году Мбаппе остался в «ПСЖ» после беседы с Макроном.

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