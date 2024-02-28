Вратарь «ПСЖ» Рико возвращается после кровоизлияния в мозг

Страж ворот французского «ПСЖ» Серхио Рико в скором времени возобновит тренировочные занятия с командой, об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Согласно сведениям источника, возвращение 30-летнего голкипера ожидается в ближайшие дни. Напомним, что Серхио весной прошлого года упал с лошади и получил серьезную травму головы. У футболиста случилось кровоизлияние в мозг.

За парижский гранд вратарь выступает с 2019 года. В общей сложности Серхио сыграл 24 поединка за команду, в которых пропустил 16 голов. В 14 встречах Рико сохранил свои ворота в неприкосновенности.