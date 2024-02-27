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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин претендует на приз лучшего игрока «Монако» в феврале

27 Февраля 2024 • 19:46 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
01.03 23:00

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал в список номинантов на звание лучшего игрока команды по итогам февраля.

Об этом сообщает пресс-служба «монегасков». Также на награду претендуют форвард Такуми Минамино и полузащитник Денис Закария.

В текущем сезоне Головин принял участие в 22 матчах, в которых забил шесть голов и сделал четыре ассиста. В феврале он записал на свой счёт один гол в четырёх матчах.

«Монако» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В следующем туре «монегаски» встретятся с «ПСЖ». Матч пройдёт первого марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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