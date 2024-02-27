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Чемпионат Франции. Лига 1

Босс «ПСЖ» выступил против Мбаппе

27 Февраля 2024 • 13:42 Комментировать

Боссы французского «ПСЖ» оценили работу главного тренера команды Луиса Энрике. Как информирует газета Marca, президент клуба Нассер Аль-Хелаифи доволен тем, как испанский специалист руководит игроками.

Руководство поддерживает Энрике в ситуации с нападающим Килианом Мбаппе. В «ПСЖ» считают, что авторитет тренера выше, чем у любого звездного футболиста команды.

Напомним, что Мбаппе близок к трансферу в мадридский «Реал». Стороны договариваются о подписании контракта на пять лет.

За парижский гранд 25-летний голеадор выступает с 2017 года. Его контракт истекает в конце июня.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ещё теги
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