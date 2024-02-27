Эмир Катара принял решение по Мбаппе

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани не станет уговаривать звездного форварда Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как отметил источник, эмир не собирается делать 25-летнему футболисту новое щедрое предложение. Таким образом, переход Мбаппе в мадридский «Реал» стал еще более вероятным. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Срок действующего контракта Килиана с парижским грандом истекает в конце июня. Он защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года. Вместе с командой нападающий стал обладателем 13 трофеев.