Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По данным La Gazzetta dello Sport, «ПСЖ» рассматривает вариант с подписанием грузинского футболиста. В Кварацхелии видят замену Килиану Мбаппе, который, вероятно, станет игроком мадридского «Реала» в летнее межсезонье. Также отмечается об интересе французов к одноклубнику Кварацхелии Виктору Осимхену

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года, подписав с клубом контракт на пять лет. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах, забил шесть голов и сделал пять ассистов на партнёров.