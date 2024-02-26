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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в лице Кварацхелии слухи

26 Февраля 2024 • 18:13 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
01.03 23:00

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По данным La Gazzetta dello Sport, «ПСЖ» рассматривает вариант с подписанием грузинского футболиста. В Кварацхелии видят замену Килиану Мбаппе, который, вероятно, станет игроком мадридского «Реала» в летнее межсезонье. Также отмечается об интересе французов к одноклубнику Кварацхелии Виктору Осимхену

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года, подписав с клубом контракт на пять лет. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах, забил шесть голов и сделал пять ассистов на партнёров.

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