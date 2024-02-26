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Энрике недоволен тем, что Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» посреди сезона

26 Февраля 2024 • 15:55 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
01.03 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике остался недоволен поведением нападающего Килиана Мбаппе. Испанец разозлён решением француза объявить о летнем уходе из команды посреди сезона. Об этом сообщает журналист Танзи Олич.

Энрике считает, что шумиха вокруг Мбаппе негативно повлияла на атмосферу в раздевалке. Руководство больше не считает футболиста неприкасаемым, по этой причине француз не отыграл до конца последние два матча своей команды.

Напомним, Мбаппе покинет Париж летом на правах свободного агента. Новым клубом лучшего бомбардира в истории «ПСЖ» с большой долей вероятности станет мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
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