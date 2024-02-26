Головин: «Постараемся дать бой «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

По словам российского футболиста, на домашнем поле монегаски постараются дать бой более именитому сопернику и порадовать своих болельщиков.

«Будем готовиться как обычно. Понятно, что это серьёзный соперник, они не просто так с приличным отрывом лидируют в чемпионате. Но мы играем дома, постараемся дать бой и порадовать болельщиков», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится 1 марта. Начало — в 23:00 по московскому времени. На сегодняшний день монегаски отстают от парижан в турнирной таблице чемпионата Франции на 13 очков.