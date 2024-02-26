Головин — о победе над «Лансом»: «В каких-то моментах нам повезло»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Лансом» (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Франции (3:2).

По мнению российского футболиста, прошедшая встреча получилась очень эмоциональной с большим количеством опасных моментов. Головин отметил, что такие матчи привлекают болельщиков.

«В каких-то моментах повезло нам, где-то удача была на стороне соперника. Очень хорошо, что в итоге мы смогли выиграть и набрать три очка», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

После 23 туров текущего розыгрыша Лиги 1 «Монако» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 41 набранное очко.