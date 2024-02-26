«Гавр» подаст апелляцию на дисквалификацию Кузяева

«Гавр» собирается подать апелляцию на дисквалификацию полузащитника команды Далера Кузяева. Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

Ранее было объявлено, что российского хавбека наказали баном на четыре встречи за красную карточку.

В текущем сезоне Далер принял участие в 23 поединках «Гавра». На счету 31-летнего российского полузащитника три гола и одна результативная передача. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

Ближайший матч «Гавр» проведет в гостях против «Бреста». Встреча запланирована на 3 марта.

По итогам 23 туров «Гавр» занимает 14-е место в таблице Лиги 1.